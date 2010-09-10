Подарок для жены

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Подарок для жены

Сообщение Meran » Вчера, 19:10

Всем доброго времени суток, через неделю у моей дорогой супруги день рождение, и поэтому я решил ей сделать подарок, а вот какой я еще не решил, думаю купить ей какой-то парфюм, но с деньгами сейчас проблемы, поэтому если вы знаете где можно купить не дорого и еже временно качественно. Жду ваших советов.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Подарок для жены

Сообщение BlackFury » 56 минут назад

Ой даже не знаю чем вам помочь в этой не легкой для вас ситуации, попробуйте связаться со своими родными, может у них есть нужные контакты.
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