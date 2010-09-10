Подарок для жены
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Подарок для жены
Всем доброго времени суток, через неделю у моей дорогой супруги день рождение, и поэтому я решил ей сделать подарок, а вот какой я еще не решил, думаю купить ей какой-то парфюм, но с деньгами сейчас проблемы, поэтому если вы знаете где можно купить не дорого и еже временно качественно. Жду ваших советов.
Re: Подарок для жены
Ой даже не знаю чем вам помочь в этой не легкой для вас ситуации, попробуйте связаться со своими родными, может у них есть нужные контакты.
Re: Подарок для жены
Лучшим подарком для жены будет отдых. Один из вариантов хорошего отдыха это речной круиз. Выбрать интересное направление можете на этом https://www.rech-tour.ru/ сайте. Я более чем уверенна, что ваша жена будет очень рада такому прекрасному подарку.
Re: Подарок для жены
Спасибо вам
Re: Подарок для жены
Можно подарить ей какие то классные духи, вот посмотрите в аромакод.ру у них реально очень большой выбор очень крутых духов как для мужчины так и для женщины, к тому же все духи оригинальные. Очень классный магазин!
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