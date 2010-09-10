Подарок для жены

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Подарок для жены

Сообщение Meran » Вчера, 19:10

Всем доброго времени суток, через неделю у моей дорогой супруги день рождение, и поэтому я решил ей сделать подарок, а вот какой я еще не решил, думаю купить ей какой-то парфюм, но с деньгами сейчас проблемы, поэтому если вы знаете где можно купить не дорого и еже временно качественно. Жду ваших советов.
Вернуться к началу
BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Подарок для жены

Сообщение BlackFury » Сегодня, 11:15

Ой даже не знаю чем вам помочь в этой не легкой для вас ситуации, попробуйте связаться со своими родными, может у них есть нужные контакты.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Vita252
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 19:44

Re: Подарок для жены

Сообщение Vita252 » Сегодня, 13:11

Лучшим подарком для жены будет отдых. Один из вариантов хорошего отдыха это речной круиз. Выбрать интересное направление можете на этом https://www.rech-tour.ru/ сайте. Я более чем уверенна, что ваша жена будет очень рада такому прекрасному подарку.
Вернуться к началу
BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Подарок для жены

Сообщение BlackFury » Сегодня, 21:27

Спасибо вам
Вернуться к началу
Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Подарок для жены

Сообщение Noone » Сегодня, 21:37

Можно подарить ей какие то классные духи, вот посмотрите в аромакод.ру у них реально очень большой выбор очень крутых духов как для мужчины так и для женщины, к тому же все духи оригинальные. Очень классный магазин!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость