Подарок для жены

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Подарок для жены

Сообщение Meran » 04 июл 2019, 19:10

Всем доброго времени суток, через неделю у моей дорогой супруги день рождение, и поэтому я решил ей сделать подарок, а вот какой я еще не решил, думаю купить ей какой-то парфюм, но с деньгами сейчас проблемы, поэтому если вы знаете где можно купить не дорого и еже временно качественно. Жду ваших советов.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Подарок для жены

Сообщение BlackFury » 05 июл 2019, 11:15

Ой даже не знаю чем вам помочь в этой не легкой для вас ситуации, попробуйте связаться со своими родными, может у них есть нужные контакты.
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Vita252
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 19:44

Re: Подарок для жены

Сообщение Vita252 » 05 июл 2019, 13:11

Лучшим подарком для жены будет отдых. Один из вариантов хорошего отдыха это речной круиз. Выбрать интересное направление можете на этом https://www.rech-tour.ru/ сайте. Я более чем уверенна, что ваша жена будет очень рада такому прекрасному подарку.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Подарок для жены

Сообщение BlackFury » 05 июл 2019, 21:27

Спасибо вам
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Подарок для жены

Сообщение Noone » 05 июл 2019, 21:37

Можно подарить ей какие то классные духи, вот посмотрите в аромакод.ру у них реально очень большой выбор очень крутых духов как для мужчины так и для женщины, к тому же все духи оригинальные. Очень классный магазин!
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Baanse
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 13:07

Re: Подарок для жены

Сообщение Baanse » 17 июл 2019, 08:53

Мне кажется, что одним парфюмом тут не отделаться, потому как это просто будет не подарок. Для своей жены всегда выбираю то, что она пожелает, так принято у нас, плюс делаю сюрприз благодаря этому https://flovered.ru/ сервису, где выгодно приобрести оригинальный и качественный букет цветов. Если кто ищет проверенные магазин, рекомендую смело, огромный выбор, большие скидки и самое главное, что получить доставку быструю и фотоотчет уже входит в стоимость заказа.
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Alekol
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 янв 2019, 16:54

Re: Подарок для жены

Сообщение Alekol » Сегодня, 14:01

Неплохим подарком для жены будут хорошие наручные часы, и лучше для такого повода выбрать качественные швейцарские модели. А где купить такие часы вы можете узнать, ознакомившись с этой информацией - https://zv.zp.ua/kak-obedinit-jelegantnost-i-vysokie-tehnologii/ . Главное только правильно определиться со стилем,который подойдет вашей жене.
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