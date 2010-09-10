Тренажерный зал в Ясенево
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Тренажерный зал в Ясенево
Всем привет, я вот решил записаться в тренажерный зал, потому как я в последнее время довольно неплохо так набрал. Но недавно я переехал в Ясеенево, и не знаю есть ли там нормальный тренажерный зал либо нет, и вообще где он если есть. Потому как я так и не смог найти его, так что ребят, давайте обсудим эту тему.
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