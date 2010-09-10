Тренажерный зал в Ясенево

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Тренажерный зал в Ясенево

Сообщение oleg2002209 » Вчера, 19:11

Всем привет, я вот решил записаться в тренажерный зал, потому как я в последнее время довольно неплохо так набрал. Но недавно я переехал в Ясеенево, и не знаю есть ли там нормальный тренажерный зал либо нет, и вообще где он если есть. Потому как я так и не смог найти его, так что ребят, давайте обсудим эту тему.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Тренажерный зал в Ясенево

Сообщение Sumail » 46 минут назад

Это очень классная затея то что вы решили записаться в зал, так как спорт это очень классная прибавка к жизни, надеюсь вы найдете для себя место для занятий
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