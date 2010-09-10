Тренажерный зал в Ясенево

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Тренажерный зал в Ясенево

Сообщение oleg2002209 » 04 июл 2019, 19:11

Всем привет, я вот решил записаться в тренажерный зал, потому как я в последнее время довольно неплохо так набрал. Но недавно я переехал в Ясеенево, и не знаю есть ли там нормальный тренажерный зал либо нет, и вообще где он если есть. Потому как я так и не смог найти его, так что ребят, давайте обсудим эту тему.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Тренажерный зал в Ясенево

Сообщение Sumail » 05 июл 2019, 11:25

Это очень классная затея то что вы решили записаться в зал, так как спорт это очень классная прибавка к жизни, надеюсь вы найдете для себя место для занятий
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Тренажерный зал в Ясенево

Сообщение Dendi1 » 05 июл 2019, 21:23

Если в зале конечно будут стоять новые тренажеры то конечно от этого сильнее и лучше не будешь качаться так что я также особо сильно не выбирал но мне очень понравился этот зал http://fitness.more-on.ru в нем все равно очень хорошие тренажеры и само помещение очень хорошее и чистое,заниматься в нем одно удовольствие.
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Iinebe
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:44

Re: Тренажерный зал в Ясенево

Сообщение Iinebe » 29 минут назад

ребят, хочу жену записать в тренажерку. мы вот недавно переехали с Рязани в Москву. есть че на примете?
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Iinebe
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:44

Re: Тренажерный зал в Ясенево

Сообщение Iinebe » 22 минуты назад

только нужен реально проверенный! :D
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