Тренажерный зал в Ясенево
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Тренажерный зал в Ясенево
Всем привет, я вот решил записаться в тренажерный зал, потому как я в последнее время довольно неплохо так набрал. Но недавно я переехал в Ясеенево, и не знаю есть ли там нормальный тренажерный зал либо нет, и вообще где он если есть. Потому как я так и не смог найти его, так что ребят, давайте обсудим эту тему.
Re: Тренажерный зал в Ясенево
Это очень классная затея то что вы решили записаться в зал, так как спорт это очень классная прибавка к жизни, надеюсь вы найдете для себя место для занятий
Re: Тренажерный зал в Ясенево
Если в зале конечно будут стоять новые тренажеры то конечно от этого сильнее и лучше не будешь качаться так что я также особо сильно не выбирал но мне очень понравился этот зал http://fitness.more-on.ru в нем все равно очень хорошие тренажеры и само помещение очень хорошее и чистое,заниматься в нем одно удовольствие.
Re: Тренажерный зал в Ясенево
ребят, хочу жену записать в тренажерку. мы вот недавно переехали с Рязани в Москву. есть че на примете?
Re: Тренажерный зал в Ясенево
только нужен реально проверенный!
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