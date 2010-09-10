Сообщение oleg2002209 » 04 июл 2019, 19:11

Всем привет, я вот решил записаться в тренажерный зал, потому как я в последнее время довольно неплохо так набрал. Но недавно я переехал в Ясеенево, и не знаю есть ли там нормальный тренажерный зал либо нет, и вообще где он если есть. Потому как я так и не смог найти его, так что ребят, давайте обсудим эту тему.