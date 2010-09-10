Тренажерный зал в Ясенево

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Тренажерный зал в Ясенево

Сообщение Sumail » 05 июл 2019, 11:25

Это очень классная затея то что вы решили записаться в зал, так как спорт это очень классная прибавка к жизни, надеюсь вы найдете для себя место для занятий
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Тренажерный зал в Ясенево

Сообщение Dendi1 » 05 июл 2019, 21:23

Если в зале конечно будут стоять новые тренажеры то конечно от этого сильнее и лучше не будешь качаться так что я также особо сильно не выбирал но мне очень понравился этот зал http://fitness.more-on.ru в нем все равно очень хорошие тренажеры и само помещение очень хорошее и чистое,заниматься в нем одно удовольствие.
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Iinebe
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:44

Re: Тренажерный зал в Ясенево

Сообщение Iinebe » 29 июл 2019, 14:22

ребят, хочу жену записать в тренажерку. мы вот недавно переехали с Рязани в Москву. есть че на примете?
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Iinebe
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:44

Re: Тренажерный зал в Ясенево

Сообщение Iinebe » 29 июл 2019, 14:29

только нужен реально проверенный! :D
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: Тренажерный зал в Ясенево

Сообщение irinakotova » 29 июл 2019, 18:00

Я живу уже довольно таки давно в Есенево , и вы знаете тут тренажерок хватает , есть разные. Ходила я в одну , но мне там не понравилось и добираться очень долго пешком. Хожу в фитнес клуб Зебра , вот тут https://pechatniki24.ru/org/fitnes-klub ... pechatniki можете посмотреть , что там есть интересного. Всё устраивает , давно уже сбросила , но ещё задача моя не решена. Буду дальше работать над собой , сейчас сделал небольшой перерыв от тренировок , поедим на отдых с семьей.
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Тренажерный зал в Ясенево

Сообщение polpol » Сегодня, 13:25

Силовые тренажеры со встроенными весами Proizvedenie Sporta хорошо подойдут тем, кто только начинает заниматься силовым спортом, так как они достаточно просты и удобны в тренировках и на них можно качественно прорабатывать определенные группы мышц. Силовые тренажеры могут применяться как в комплексе с другими тренажерами, так и включать в себя несколько агрегатов для проработки основных групп мышц.
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