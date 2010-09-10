Ремонт квартир

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Ремонт квартир

Сообщение BlackFury » Вчера, 19:12

Привет всем участникам форума, у меня вот какая проблема, дело в том , что я купил квартиру за маленькую цену но там только нету ремонта вообще и вот я ищу ребят которые смогли бы сделать капитальные ремонт я обратился именно сюда потому что тут очень общительный форум.
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Ремонт квартир

Сообщение TanyaLoy » 32 минуты назад

Я бы вам посоветовала воспользоваться услугами студии дизайна и ремонта "Борис" - https://borisstudio.com/remont-vannoy-komnaty-i-kuhni/ опытные специалисты, смогут разработать отличный дизайн и в оговоренные сроки воплотить его в жизнь. Делали нам ремонт на кухне, остались довольны, се качественно и за вполне доступную цену.
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