Ремонт квартир
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Ремонт квартир
Привет всем участникам форума, у меня вот какая проблема, дело в том , что я купил квартиру за маленькую цену но там только нету ремонта вообще и вот я ищу ребят которые смогли бы сделать капитальные ремонт я обратился именно сюда потому что тут очень общительный форум.
Re: Ремонт квартир
Я бы вам посоветовала воспользоваться услугами студии дизайна и ремонта "Борис" - https://borisstudio.com/remont-vannoy-komnaty-i-kuhni/ опытные специалисты, смогут разработать отличный дизайн и в оговоренные сроки воплотить его в жизнь. Делали нам ремонт на кухне, остались довольны, се качественно и за вполне доступную цену.
Re: Ремонт квартир
Я бы с удовольствием тебе бы помог, но к сожалению я не знаюсь в этой теме, но если что то найду, я обязательно с тобой свяжусь
Re: Ремонт квартир
Здравствуй, щас много людей которые смогут тебе сделать ремонт, но вот встает вопрос качества и цены, и вот собственно я тоже как и ты не мог долго найти ребят которые смогли бы сделать качественно и за адекватную сумму, но у меня друг который как оказалось знает вот этих ребят https://cottage-remont.ru эти парни хочу тебе сказать очень ответственные, а свою работы они делаю качественно, и цена нормальная, так что это очень хороший вариант как по мне.
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