Посоветуйте мне хорошего стоматолога
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Посоветуйте мне хорошего стоматолога
Всем привет, вот буквально пару дней назад у меня обнаружили кариес, и теперь мне нужно найти клинику. которая профессионально занимается лечением кариеса. Мне лично такой клиники так и не удалось найти. Так что ребят, давайте не будем игнорить мой вопрос, а все вместе его по обсуждаем, потому как он довольно актуален в наше время.
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