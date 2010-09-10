Посоветуйте мне хорошего стоматолога
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Посоветуйте мне хорошего стоматолога
Всем привет, вот буквально пару дней назад у меня обнаружили кариес, и теперь мне нужно найти клинику. которая профессионально занимается лечением кариеса. Мне лично такой клиники так и не удалось найти. Так что ребят, давайте не будем игнорить мой вопрос, а все вместе его по обсуждаем, потому как он довольно актуален в наше время.
Re: Посоветуйте мне хорошего стоматолога
Не знаю, попробуйте сначала сходить к обычному стоматологу, наверняка у него есть контакты всех стоматологов в вашем регионе, а может он вам и поможет, не всегда дорогие стоматологи делают все качественно.
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