Посоветуйте мне хорошего стоматолога

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Посоветуйте мне хорошего стоматолога

Сообщение Sumail » Вчера, 19:28

Всем привет, вот буквально пару дней назад у меня обнаружили кариес, и теперь мне нужно найти клинику. которая профессионально занимается лечением кариеса. Мне лично такой клиники так и не удалось найти. Так что ребят, давайте не будем игнорить мой вопрос, а все вместе его по обсуждаем, потому как он довольно актуален в наше время.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Посоветуйте мне хорошего стоматолога

Сообщение Dendi1 » 43 минуты назад

Не знаю, попробуйте сначала сходить к обычному стоматологу, наверняка у него есть контакты всех стоматологов в вашем регионе, а может он вам и поможет, не всегда дорогие стоматологи делают все качественно.
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