Посоветуйте мне хорошего стоматолога
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Посоветуйте мне хорошего стоматолога
Всем привет, вот буквально пару дней назад у меня обнаружили кариес, и теперь мне нужно найти клинику. которая профессионально занимается лечением кариеса. Мне лично такой клиники так и не удалось найти. Так что ребят, давайте не будем игнорить мой вопрос, а все вместе его по обсуждаем, потому как он довольно актуален в наше время.
Re: Посоветуйте мне хорошего стоматолога
Не знаю, попробуйте сначала сходить к обычному стоматологу, наверняка у него есть контакты всех стоматологов в вашем регионе, а может он вам и поможет, не всегда дорогие стоматологи делают все качественно.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Посоветуйте мне хорошего стоматолога
Привет, ты попал сообразно адресу, этак как у меня имеется для тебя хороший вариант, кой буквально тебе несомненно поможет. Дело в том, что мне вот буквально недавно тоже был кариес, и вы знаете, это просто невыносимая боль, поэтому мне срочно нужна была клиника, которая занимается лечением кариеса. И поэтому я обратился к своему другу, который понимается в этой темой, он мне собственно и порекомендовал клинику http://dr-clinic.ru Мне сразу понравилось то, что там было очень много положительных отзывов,также мне понравился торт факт, что там работают профессионалы с просто колоссальным опытом роботы, да и цены на лечение кариеса там были вполне приемлемые.
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