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Buneyaz Гость RZN.info Сообщения: 18 Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17 Пассивный заработок, доходность Цитата Сообщение Buneyaz » 34 минуты назад Какая адекватная доходность должна быть у проекта пассивного заработка? На некоторых вижу 5-10% в месяц, на других до 50%, последнее это ближе к разводняку или такие проценты реально зарабатывать? На многих форумах по заработку советуют криптокошелек СТО https://cloudtoken.news/instrukcziya/ с доходностью 6-21%, можно пробовать в него инвестировать? И с каких сумм лучше начинать если опыт в данной сфере небольшой? Вернуться к началу

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