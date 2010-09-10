Пассивный заработок, доходность

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Пассивный заработок, доходность

Сообщение Buneyaz » 34 минуты назад

Какая адекватная доходность должна быть у проекта пассивного заработка? На некоторых вижу 5-10% в месяц, на других до 50%, последнее это ближе к разводняку или такие проценты реально зарабатывать? На многих форумах по заработку советуют криптокошелек СТО https://cloudtoken.news/instrukcziya/ с доходностью 6-21%, можно пробовать в него инвестировать? И с каких сумм лучше начинать если опыт в данной сфере небольшой?
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