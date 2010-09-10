Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 2 сообщения • Страница 1 из 1

Buneyaz Гость RZN.info Сообщения: 64 Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17 Пассивный заработок, доходность Цитата Сообщение Buneyaz » 04 июл 2019, 21:13 Какая адекватная доходность должна быть у проекта пассивного заработка? На некоторых вижу 5-10% в месяц, на других до 50%, последнее это ближе к разводняку или такие проценты реально зарабатывать? На многих форумах по заработку советуют криптокошелек СТО https://cloudtoken.news/instrukcziya/ с доходностью 6-21%, можно пробовать в него инвестировать? И с каких сумм лучше начинать если опыт в данной сфере небольшой? Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Ответить 2 сообщения • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»