Пассивный заработок, доходность

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Пассивный заработок, доходность

Сообщение Buneyaz » 04 июл 2019, 21:13

Какая адекватная доходность должна быть у проекта пассивного заработка? На некоторых вижу 5-10% в месяц, на других до 50%, последнее это ближе к разводняку или такие проценты реально зарабатывать? На многих форумах по заработку советуют криптокошелек СТО https://cloudtoken.news/instrukcziya/ с доходностью 6-21%, можно пробовать в него инвестировать? И с каких сумм лучше начинать если опыт в данной сфере небольшой?
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Пассивный заработок, доходность

Сообщение staspavlov777 » 10 минут назад

Мой главный пассивный доход - это фальшивые деньги, ибо делать реально ничего не нужно, просто и легко. Найти магазин, который продает хороший фальш не просто, но можно посмотреть рейтинг на сайте https://falshivye-dyengi.ru/ И сразу станет ясным, кто торгует хорошим товаром
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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