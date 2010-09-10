Пассивный заработок, доходность
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Пассивный заработок, доходность
Какая адекватная доходность должна быть у проекта пассивного заработка? На некоторых вижу 5-10% в месяц, на других до 50%, последнее это ближе к разводняку или такие проценты реально зарабатывать? На многих форумах по заработку советуют криптокошелек СТО https://cloudtoken.news/instrukcziya/ с доходностью 6-21%, можно пробовать в него инвестировать? И с каких сумм лучше начинать если опыт в данной сфере небольшой?
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 172
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
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Re: Пассивный заработок, доходность
Мой главный пассивный доход - это фальшивые деньги, ибо делать реально ничего не нужно, просто и легко. Найти магазин, который продает хороший фальш не просто, но можно посмотреть рейтинг на сайте https://falshivye-dyengi.ru/ И сразу станет ясным, кто торгует хорошим товаром
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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