Импорт данных

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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igor81
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:03

Импорт данных

Сообщение igor81 » Сегодня, 09:50

Ребята, как можно объединить файлы в один полноценный анализ?
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ValentinTeh
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 15:48

Re: Импорт данных

Сообщение ValentinTeh » Сегодня, 10:48

Меня, кстати, тоже интересует этот вопрос. Хочется чтобы контакты, участники кампании, информация были как-то собраны в одном месте, так скажем.
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ТарасТ
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 май 2019, 09:37

Re: Импорт данных

Сообщение ТарасТ » 45 минут назад

Попробуйте через битрикс это система управления своим сайтом
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