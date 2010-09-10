Импорт данных
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info
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Импорт данных
Ребята, как можно объединить файлы в один полноценный анализ?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 25 янв 2018, 15:48
Re: Импорт данных
Меня, кстати, тоже интересует этот вопрос. Хочется чтобы контакты, участники кампании, информация были как-то собраны в одном месте, так скажем.
Re: Импорт данных
Попробуйте через битрикс это система управления своим сайтом
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