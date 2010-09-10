Импорт данных
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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Импорт данных
Ребята, как можно объединить файлы в один полноценный анализ?
- LarisaKrylova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
- Откуда: Рязань
Re: Импорт данных
По всей видимости, Вам требуется менеджер персональной информации (органайзер, который существенно облегчит работу с массивами данных) Подробнее можно найти здесь Для меня услуги такого помощника- это существенная экономия времени, возможность одновременно решать различные задачи, что в конечном итоге повышает производительность и доходность Ваших проектов. Как правило, такие программы просты и понятны, и доступны для любого пользователя.
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