Импорт данных

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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igor81
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:03

Импорт данных

Сообщение igor81 » 05 июл 2019, 09:50

Ребята, как можно объединить файлы в один полноценный анализ?
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LarisaKrylova
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
Откуда: Рязань

Re: Импорт данных

Сообщение LarisaKrylova » Сегодня, 13:49

По всей видимости, Вам требуется менеджер персональной информации (органайзер, который существенно облегчит работу с массивами данных) Подробнее можно найти здесь Для меня услуги такого помощника- это существенная экономия времени, возможность одновременно решать различные задачи, что в конечном итоге повышает производительность и доходность Ваших проектов. Как правило, такие программы просты и понятны, и доступны для любого пользователя.
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