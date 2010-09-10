Секс по телефону
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Секс по телефону
Всем привет. мне вот что-то стало скучно, хотелось бы пообщаться с друзьями, но друзья щяс уже спят, вот я думаю может позвонить к сервису, там где дамочки увлажняют мужчин, было бы здоров, но вот где найти номер или сервис такой, я к сожалению не знаю. Поэтому ребят, если вы знаете номера секс-по телефону, то дайте мне пару штук, буду очень вам признателен.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей