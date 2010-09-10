Сообщение Noone » Сегодня, 14:06

Всем привет. мне вот что-то стало скучно, хотелось бы пообщаться с друзьями, но друзья щяс уже спят, вот я думаю может позвонить к сервису, там где дамочки увлажняют мужчин, было бы здоров, но вот где найти номер или сервис такой, я к сожалению не знаю. Поэтому ребят, если вы знаете номера секс-по телефону, то дайте мне пару штук, буду очень вам признателен.