Секс по телефону
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Секс по телефону
Всем привет. мне вот что-то стало скучно, хотелось бы пообщаться с друзьями, но друзья щяс уже спят, вот я думаю может позвонить к сервису, там где дамочки увлажняют мужчин, было бы здоров, но вот где найти номер или сервис такой, я к сожалению не знаю. Поэтому ребят, если вы знаете номера секс-по телефону, то дайте мне пару штук, буду очень вам признателен.
Re: Секс по телефону
Никогда не пользовался такого рода услугами, и даже не понимаю зачем нужны они, это же никак вообще не должно возбуждать, сто проц, там сидит бабка 50-ти летняя.
Re: Секс по телефону
Теперь уже отношусь положительно. Как то раз у друга в телефоне нашел номер, позвонил туда, а это оказался секс по телефону sexcall.ru решил и я попробовать, поначалу был просто интерес, но мне понравилось я теперь часто звоню! Кстати, если вам интересно вот вам номер телефона Секс по телефону - +78095051204. Можете не благодарить.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя