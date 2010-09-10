Секс по телефону

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Секс по телефону

Сообщение Noone » Вчера, 14:06

Всем привет. мне вот что-то стало скучно, хотелось бы пообщаться с друзьями, но друзья щяс уже спят, вот я думаю может позвонить к сервису, там где дамочки увлажняют мужчин, было бы здоров, но вот где найти номер или сервис такой, я к сожалению не знаю. Поэтому ребят, если вы знаете номера секс-по телефону, то дайте мне пару штук, буду очень вам признателен.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Секс по телефону

Сообщение Meran » Вчера, 19:49

Никогда не пользовался такого рода услугами, и даже не понимаю зачем нужны они, это же никак вообще не должно возбуждать, сто проц, там сидит бабка 50-ти летняя.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Секс по телефону

Сообщение BlackFury » 19 минут назад

Теперь уже отношусь положительно. Как то раз у друга в телефоне нашел номер, позвонил туда, а это оказался секс по телефону sexcall.ru решил и я попробовать, поначалу был просто интерес, но мне понравилось я теперь часто звоню! Кстати, если вам интересно вот вам номер телефона Секс по телефону - +78095051204. Можете не благодарить.
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