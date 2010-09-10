Сообщение Dendi1 » Сегодня, 14:07

Всем привет, мне вот понадобился сервис, который занимается изготовлением флагов. Но к сожалению у меня не получилось найти сервис, который этим занимается. Поэтому остается надежда только на вас, и я надеюсь вы меня не разочаруете.