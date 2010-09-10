Диплом о высшем образовании
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Диплом о высшем образовании
Привет, привет! Мне нужен диплом о высшем образовании, но я вот не знаю где его можно приобрести за разумные деньги? Точнее не так - я вообще не знаю где его в Питере можно приобрести. Может кто подскажет?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей