Сообщение Meran » Сегодня, 14:08

Привет, привет! Мне нужен диплом о высшем образовании, но я вот не знаю где его можно приобрести за разумные деньги? Точнее не так - я вообще не знаю где его в Питере можно приобрести. Может кто подскажет?