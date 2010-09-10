Диплом о высшем образовании
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Диплом о высшем образовании
Привет, привет! Мне нужен диплом о высшем образовании, но я вот не знаю где его можно приобрести за разумные деньги? Точнее не так - я вообще не знаю где его в Питере можно приобрести. Может кто подскажет?
Re: Диплом о высшем образовании
Таких компаний сейчас очень много развелось и черт знает какой из них нормальный.
Re: Диплом о высшем образовании
Думайте покупка диплома это действительно хороший вариант? я вот так не считаю, нужно самому всего добиваться, учится ради диплома чтобы знать все тонкости своей професии, ну а если вы уже точно решили покупать диплом, то попробуйте сделать это тут http://diploms-market.com/city/ryazan/
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