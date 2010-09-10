Диплом о высшем образовании

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Диплом о высшем образовании

Сообщение Meran » Вчера, 14:08

Привет, привет! Мне нужен диплом о высшем образовании, но я вот не знаю где его можно приобрести за разумные деньги? Точнее не так - я вообще не знаю где его в Питере можно приобрести. Может кто подскажет?
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Диплом о высшем образовании

Сообщение BlackFury » Вчера, 18:22

Таких компаний сейчас очень много развелось и черт знает какой из них нормальный.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Диплом о высшем образовании

Сообщение Noone » 56 минут назад

Думайте покупка диплома это действительно хороший вариант? я вот так не считаю, нужно самому всего добиваться, учится ради диплома чтобы знать все тонкости своей професии, ну а если вы уже точно решили покупать диплом, то попробуйте сделать это тут http://diploms-market.com/city/ryazan/
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