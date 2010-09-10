Химчистка

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Химчистка

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 14:09

Приветствую всех,надо помыть очень хорошо ковер(собака айяяя сделала)И сильно воняет ,ничем не могу вынести эту вонь.Обращался к знакомым,но не помогли ,так что прошу у вас помощи,помогите мне пожалуйста найти сервис,который занимается такой работой
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