Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 14:09

Приветствую всех,надо помыть очень хорошо ковер(собака айяяя сделала)И сильно воняет ,ничем не могу вынести эту вонь.Обращался к знакомым,но не помогли ,так что прошу у вас помощи,помогите мне пожалуйста найти сервис,который занимается такой работой