Сообщение Sumail » Сегодня, 18:20

Ох уж эти наивные вопросы))) подскажите)) помогите))) лень самим поискать в интернете? Ну это же быстрее будет чем тут ждать ответа. Я вообще не верю что можно найти в интернете что то стоящее. Не тратьте свое время.