Химчистка
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Химчистка
Приветствую всех,надо помыть очень хорошо ковер(собака айяяя сделала)И сильно воняет ,ничем не могу вынести эту вонь.Обращался к знакомым,но не помогли ,так что прошу у вас помощи,помогите мне пожалуйста найти сервис,который занимается такой работой
Re: Химчистка
Ох уж эти наивные вопросы))) подскажите)) помогите))) лень самим поискать в интернете? Ну это же быстрее будет чем тут ждать ответа. Я вообще не верю что можно найти в интернете что то стоящее. Не тратьте свое время.
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