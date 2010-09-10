Химчистка

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Химчистка

Сообщение oleg2002209 » Вчера, 14:09

Приветствую всех,надо помыть очень хорошо ковер(собака айяяя сделала)И сильно воняет ,ничем не могу вынести эту вонь.Обращался к знакомым,но не помогли ,так что прошу у вас помощи,помогите мне пожалуйста найти сервис,который занимается такой работой
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Химчистка

Сообщение Sumail » Вчера, 18:20

Ох уж эти наивные вопросы))) подскажите)) помогите))) лень самим поискать в интернете? Ну это же быстрее будет чем тут ждать ответа. Я вообще не верю что можно найти в интернете что то стоящее. Не тратьте свое время.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Химчистка

Сообщение Dendi1 » 48 минут назад

Мы на работе пользуемся этой химчисткой http://fourseasons56.ru/ У нас своя клиника стоматологическая, и осенью-весной особенно часто приходится чистить ковры при входе. А эти ребята приедут, заберут и уже на завтра привозят чистый красивый и свежий ковер.
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