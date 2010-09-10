Поставщик текстиля
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Поставщик текстиля
Добрый вечер всем! Обращаюсь с просьбой помочь в поисках поставщика текстиля - обязательно качественного. Интересует мелкая продукция - колготки, носки, футболки, полотенечная ткань. У меня просто свой небольшой бизнес, поэтому сейчас вот хочу расширяться и максимально оптимизировать его. Поэтому нужен постоянный партнер с хорошими оптовыми ценами!
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