Сообщение Noone » Сегодня, 18:26

Меня тоже этот вопрос интересует. Давно хочу купить и боюсь нарваться на ерунду...хочу качественный товар и не по большой цене, везде читаю отзывы ну пока у всех мнения разные...нет такого чтобы что то одно хвалили, кто то хвалит китайские товары, кто то наоборот, в общем кому как. это наверное как говориться "на вкус и цвет товарищей нет". В любом случаи желаю вам удачи в поиске! А если тут ответят будут интересно послушать)))