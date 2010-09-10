Поставщик текстиля

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Поставщик текстиля

Сообщение BlackFury » 05 июл 2019, 14:10

Добрый вечер всем! Обращаюсь с просьбой помочь в поисках поставщика текстиля - обязательно качественного. Интересует мелкая продукция - колготки, носки, футболки, полотенечная ткань. У меня просто свой небольшой бизнес, поэтому сейчас вот хочу расширяться и максимально оптимизировать его. Поэтому нужен постоянный партнер с хорошими оптовыми ценами!
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Поставщик текстиля

Сообщение Noone » 05 июл 2019, 18:26

Меня тоже этот вопрос интересует. Давно хочу купить и боюсь нарваться на ерунду...хочу качественный товар и не по большой цене, везде читаю отзывы ну пока у всех мнения разные...нет такого чтобы что то одно хвалили, кто то хвалит китайские товары, кто то наоборот, в общем кому как. это наверное как говориться "на вкус и цвет товарищей нет". В любом случаи желаю вам удачи в поиске! А если тут ответят будут интересно послушать)))
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Поставщик текстиля

Сообщение Meran » Вчера, 12:05

Не думаю, что получится найти одного производителя, у которого можно будет сразу заказать весь необходимый ассортимент, а набирать отовсюду понемногу выйдет слишком накладно, так что лучше сразу обратиться в эту компанию: https://lagunam.ru в которой как раз можно заказать подобные товары.
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Mixeeva
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 10:58

Re: Поставщик текстиля

Сообщение Mixeeva » Сегодня, 11:02

В этом магазине можно купить крутые ковры за приемлемые деньги вас ждет отличный выбор и высочайшие качество
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