Поставщик текстиля
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Поставщик текстиля
Добрый вечер всем! Обращаюсь с просьбой помочь в поисках поставщика текстиля - обязательно качественного. Интересует мелкая продукция - колготки, носки, футболки, полотенечная ткань. У меня просто свой небольшой бизнес, поэтому сейчас вот хочу расширяться и максимально оптимизировать его. Поэтому нужен постоянный партнер с хорошими оптовыми ценами!
Re: Поставщик текстиля
Меня тоже этот вопрос интересует. Давно хочу купить и боюсь нарваться на ерунду...хочу качественный товар и не по большой цене, везде читаю отзывы ну пока у всех мнения разные...нет такого чтобы что то одно хвалили, кто то хвалит китайские товары, кто то наоборот, в общем кому как. это наверное как говориться "на вкус и цвет товарищей нет". В любом случаи желаю вам удачи в поиске! А если тут ответят будут интересно послушать)))
Re: Поставщик текстиля
Не думаю, что получится найти одного производителя, у которого можно будет сразу заказать весь необходимый ассортимент, а набирать отовсюду понемногу выйдет слишком накладно, так что лучше сразу обратиться в эту компанию: https://lagunam.ru в которой как раз можно заказать подобные товары.
Re: Поставщик текстиля
В этом магазине можно купить крутые ковры за приемлемые деньги вас ждет отличный выбор и высочайшие качество
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