Диагноз апноэ сна

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Диагноз апноэ сна

Сообщение Sumail » Сегодня, 14:10

Поставили такой диагноз, сказали пройти курс лечения, а еще купить СиПАП-аппарат. Вопрос в том, какой лучше брать, чтобы было удобно пользоваться и не сломался через неделю?
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