Диагноз апноэ сна
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Диагноз апноэ сна
Поставили такой диагноз, сказали пройти курс лечения, а еще купить СиПАП-аппарат. Вопрос в том, какой лучше брать, чтобы было удобно пользоваться и не сломался через неделю?
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