Диагноз апноэ сна
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Диагноз апноэ сна
Поставили такой диагноз, сказали пройти курс лечения, а еще купить СиПАП-аппарат. Вопрос в том, какой лучше брать, чтобы было удобно пользоваться и не сломался через неделю?
Re: Диагноз апноэ сна
Привет!!! Вы такие сложные вопросы задаете тут...такие вопросы наверное надо задавать на форумах по назначению, а не тут...да такие вопросы лучше вообще поисковику задать..либо в соц сетях, или смотреть по отзыва...ну не факт что и отзывы дадут вам ответ. так как и они бывают заказными.
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