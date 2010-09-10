Диагноз апноэ сна

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Диагноз апноэ сна

Сообщение Sumail » Вчера, 14:10

Поставили такой диагноз, сказали пройти курс лечения, а еще купить СиПАП-аппарат. Вопрос в том, какой лучше брать, чтобы было удобно пользоваться и не сломался через неделю?
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Диагноз апноэ сна

Сообщение Dendi1 » Вчера, 18:35

Привет!!! Вы такие сложные вопросы задаете тут...такие вопросы наверное надо задавать на форумах по назначению, а не тут...да такие вопросы лучше вообще поисковику задать..либо в соц сетях, или смотреть по отзыва...ну не факт что и отзывы дадут вам ответ. так как и они бывают заказными.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Диагноз апноэ сна

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 12:33

Ужас какой. Вам нужно срочно по этому поводу проконсультироваться с врачом, к примеру вот здесь http://dr-clinic.ru работает большое количество квалифицированных докторов. Так что советую вам воспользоваться таким вариантом
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