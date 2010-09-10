Salesforce

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
ТарасТ
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 май 2019, 09:37

Salesforce

Сообщение ТарасТ » 05 июл 2019, 14:55

Как можно объединить данне salesforce с другими данными для анализа?
Вернуться к началу
ValentinTeh
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 15:48

Re: Salesforce

Сообщение ValentinTeh » Сегодня, 10:42

Попробуйте через Битрикс это система управления своим сайтом, но не уверен, что у них есть интеграция с salesforce
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Интернет в Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость