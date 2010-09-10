Salesforce
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Salesforce
Как можно объединить данне salesforce с другими данными для анализа?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 25 янв 2018, 15:48
Re: Salesforce
Попробуйте через Битрикс это система управления своим сайтом, но не уверен, что у них есть интеграция с salesforce
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