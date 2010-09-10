Salesforce

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
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ТарасТ
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 май 2019, 09:37

Salesforce

Сообщение ТарасТ » 05 июл 2019, 14:55

Как можно объединить данне salesforce с другими данными для анализа?
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ValentinTeh
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 15:48

Re: Salesforce

Сообщение ValentinTeh » Вчера, 10:42

Попробуйте через Битрикс это система управления своим сайтом, но не уверен, что у них есть интеграция с salesforce
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igor81
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:03

Re: Salesforce

Сообщение igor81 » Сегодня, 08:44

Я использую импорт данных salesforce в bigquery https://www.owox.ru/products/bi/pipeline/salesforce-to-google-bigquery/ В нём легко можно объединить данные абсолютно с разных источников, хорошо настроена маркетинговая основа. Мне работать с OWOX BI куда проще и легче, советую и вам присмотреться.
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