Salesforce
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Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
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Salesforce
Как можно объединить данне salesforce с другими данными для анализа?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 25 янв 2018, 15:48
Re: Salesforce
Попробуйте через Битрикс это система управления своим сайтом, но не уверен, что у них есть интеграция с salesforce
Re: Salesforce
Я использую импорт данных salesforce в bigquery https://www.owox.ru/products/bi/pipeline/salesforce-to-google-bigquery/ В нём легко можно объединить данные абсолютно с разных источников, хорошо настроена маркетинговая основа. Мне работать с OWOX BI куда проще и легче, советую и вам присмотреться.
3 сообщения • Страница 1 из 1
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