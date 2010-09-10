Отель в Адлере

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Vita252
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 19:44

Отель в Адлере

Сообщение Vita252 » 47 минут назад

Привет всем. Есть у меня один вариант отдыха в Адлере. И сейчас ищу проверенный отель для проживания на пару недель. Может кто подскажет отличное место?
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