Аренда Продажа

Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Аренда Продажа

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 15:53

Хочу к парню переехать, где-то через 2 месяца, пока ищем дом, может есть у кого-то варианты?
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