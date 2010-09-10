Аренда Продажа

Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Аренда Продажа

Сообщение Наташа Швец » 05 июл 2019, 15:53

Хочу к парню переехать, где-то через 2 месяца, пока ищем дом, может есть у кого-то варианты?
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ValentinTeh
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 15:48

Re: Аренда Продажа

Сообщение ValentinTeh » Сегодня, 15:25

Вот отличный сайт https://flatfy.kz/продажа-квартир-алматы-трехкомнатные , где можно найти квартиру, дом что угодно. Мне кажется тут собраны все объявления, что значительно упрощают поиски. Мы с женой на этом сайте выбирали квартиру и очень довольны.
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