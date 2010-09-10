Аренда Продажа
Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Аренда Продажа
Хочу к парню переехать, где-то через 2 месяца, пока ищем дом, может есть у кого-то варианты?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 25 янв 2018, 15:48
Re: Аренда Продажа
Вот отличный сайт https://flatfy.kz/продажа-квартир-алматы-трехкомнатные , где можно найти квартиру, дом что угодно. Мне кажется тут собраны все объявления, что значительно упрощают поиски. Мы с женой на этом сайте выбирали квартиру и очень довольны.
Re: Аренда Продажа
А в Рязани куда лучше обратиться?
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