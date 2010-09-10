Детские игрушки
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Детские игрушки
Приветствую! Девчонки, где покупаете игрушки своим деткам?
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Детские игрушки
TanyaLoy писал(а):Приветствую! Девчонки, где покупаете игрушки своим деткам?
Посмотрите в интернет магазине «Tara Toy», хороший детский магазин с большим ассортиментом игрушек высокого качества, можно купить по выгодной цене. Недавно сыну заказала трансформер монкарт Мегароид Ланселот, вот такой:
Сын в полном восторге, играет с удовольствием.
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