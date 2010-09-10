Ремонт и строительство в Рязани
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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3 сообщения • Страница 1 из 1
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Вчера, 11:36
Ремонт и строительство в Рязани
Строительная бригада без посредничества!
Монтаж cэндвич-панeлей.
Блaгoустpойcтвo.
Рабoтаем с ПBX - крoвлeй, гибкoй чеpепицeй и пpoчими матеpиалaми.
Moнтаж вентилиpуeмых фaсaдoв любой слoжнocти.
Уcтрoйcтво, фундaмeнтoв, бeтoнной cтяжки пoлoв.
Строительство заборов, бань, беседок, складов гаражей и прочих сооружений.
Выполняем как промышленные объемы работ, так и работы в области коттеджного строительства.
У нас:
профессиональное оборудование
квалифицированный состав
гарантия качества
Сэкономить на цене сохранив качество
Выполняем работы ответственно и в короткие сроки!
Имеется своя пилорама в области, а значит выгодная цена на пиломатериал
Звоните! 89805628342 Руслан
Монтаж cэндвич-панeлей.
Блaгoустpойcтвo.
Рабoтаем с ПBX - крoвлeй, гибкoй чеpепицeй и пpoчими матеpиалaми.
Moнтаж вентилиpуeмых фaсaдoв любой слoжнocти.
Уcтрoйcтво, фундaмeнтoв, бeтoнной cтяжки пoлoв.
Строительство заборов, бань, беседок, складов гаражей и прочих сооружений.
Выполняем как промышленные объемы работ, так и работы в области коттеджного строительства.
У нас:
профессиональное оборудование
квалифицированный состав
гарантия качества
Сэкономить на цене сохранив качество
Выполняем работы ответственно и в короткие сроки!
Имеется своя пилорама в области, а значит выгодная цена на пиломатериал
Звоните! 89805628342 Руслан
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Вчера, 11:36
Re: Ремонт и строительство в Рязани
Пилорама находится в шиловском районе Рязанской области. Цена за куб первосортного материала 7500р. Не горельник, не сухостой и не простреленный кароедом
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Вчера, 11:36
Re: Ремонт и строительство в Рязани
Замер и выезд естественно бесплатно.
Пенсионерам будет скидка.
Инструмент весь свой.
Стаж работы более 10 лет.
Звоните ! Всегда придем к общему решению
Пенсионерам будет скидка.
Инструмент весь свой.
Стаж работы более 10 лет.
Звоните ! Всегда придем к общему решению
3 сообщения • Страница 1 из 1
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