Ремонт и строительство в Рязани

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Ruselikhanov89
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вчера, 11:36

Ремонт и строительство в Рязани

Сообщение Ruselikhanov89 » Сегодня, 11:12

Строительная бригада без посредничества!

Монтаж cэндвич-панeлей. 
Блaгoустpойcтвo. 
Рабoтаем с ПBX - крoвлeй, гибкoй чеpепицeй и пpoчими матеpиалaми. 
Moнтаж вентилиpуeмых фaсaдoв любой слoжнocти. 
Уcтрoйcтво, фундaмeнтoв, бeтoнной cтяжки пoлoв. 
Строительство заборов, бань, беседок, складов гаражей и прочих сооружений.

Выполняем как промышленные объемы работ, так и работы в области коттеджного строительства.

У нас:
профессиональное оборудование
квалифицированный состав 
гарантия качества 
Сэкономить на цене сохранив качество
Выполняем работы ответственно и в короткие сроки!

Имеется своя пилорама в области, а значит выгодная цена на пиломатериал

Звоните! 89805628342 Руслан
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Ruselikhanov89
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вчера, 11:36

Re: Ремонт и строительство в Рязани

Сообщение Ruselikhanov89 » Сегодня, 11:18

Пилорама находится в шиловском районе Рязанской области. Цена за куб первосортного материала 7500р. Не горельник, не сухостой и не простреленный кароедом
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Ruselikhanov89
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вчера, 11:36

Re: Ремонт и строительство в Рязани

Сообщение Ruselikhanov89 » Сегодня, 11:36

Замер и выезд естественно бесплатно.
Пенсионерам будет скидка.
Инструмент весь свой.
Стаж работы более 10 лет.
Звоните ! Всегда придем к общему решению
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Ruselikhanov89
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вчера, 11:36

Re: Ремонт и строительство в Рязани

Сообщение Ruselikhanov89 » Сегодня, 15:56

89805628352 номер для звонков (Руслан)
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