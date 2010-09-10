Ремонт и строительство в Рязани
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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6 сообщений • Страница 1 из 1
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 05 июл 2019, 11:36
Ремонт и строительство в Рязани
Строительная бригада без посредничества!
Монтаж cэндвич-панeлей.
Блaгoустpойcтвo.
Рабoтаем с ПBX - крoвлeй, гибкoй чеpепицeй и пpoчими матеpиалaми.
Moнтаж вентилиpуeмых фaсaдoв любой слoжнocти.
Уcтрoйcтво, фундaмeнтoв, бeтoнной cтяжки пoлoв.
Строительство заборов, бань, беседок, складов гаражей и прочих сооружений.
Выполняем как промышленные объемы работ, так и работы в области коттеджного строительства.
У нас:
профессиональное оборудование
квалифицированный состав
гарантия качества
Сэкономить на цене сохранив качество
Выполняем работы ответственно и в короткие сроки!
Имеется своя пилорама в области, а значит выгодная цена на пиломатериал
Звоните! 89805628342 Руслан
Монтаж cэндвич-панeлей.
Блaгoустpойcтвo.
Рабoтаем с ПBX - крoвлeй, гибкoй чеpепицeй и пpoчими матеpиалaми.
Moнтаж вентилиpуeмых фaсaдoв любой слoжнocти.
Уcтрoйcтво, фундaмeнтoв, бeтoнной cтяжки пoлoв.
Строительство заборов, бань, беседок, складов гаражей и прочих сооружений.
Выполняем как промышленные объемы работ, так и работы в области коттеджного строительства.
У нас:
профессиональное оборудование
квалифицированный состав
гарантия качества
Сэкономить на цене сохранив качество
Выполняем работы ответственно и в короткие сроки!
Имеется своя пилорама в области, а значит выгодная цена на пиломатериал
Звоните! 89805628342 Руслан
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 05 июл 2019, 11:36
Re: Ремонт и строительство в Рязани
Пилорама находится в шиловском районе Рязанской области. Цена за куб первосортного материала 7500р. Не горельник, не сухостой и не простреленный кароедом
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 05 июл 2019, 11:36
Re: Ремонт и строительство в Рязани
Замер и выезд естественно бесплатно.
Пенсионерам будет скидка.
Инструмент весь свой.
Стаж работы более 10 лет.
Звоните ! Всегда придем к общему решению
Пенсионерам будет скидка.
Инструмент весь свой.
Стаж работы более 10 лет.
Звоните ! Всегда придем к общему решению
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 05 июл 2019, 11:36
Re: Ремонт и строительство в Рязани
89805628352 номер для звонков (Руслан)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 05 июл 2019, 11:36
Re: Ремонт и строительство в Рязани
Примеры работ будут здесь (по позже дополню по всем направлениям) Инстаграм: krovelshik62
Также можете писать в WApp 89805628352
Также можете писать в WApp 89805628352
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 05 июл 2019, 11:36
Re: Ремонт и строительство в Рязани
Кровельные работы в Рязани и Рязанской области
От 800 руб. за квадратный метр (чем больше объем тем меньше цена)
Скидка на пиломатериал. 7500 р. за куб. Дешевле вряд ли найдете (материал первосортный )
Опыт работы 10 лет.
Замер и составление сметы бесплатно
Пенсионерам будет представлена скидка
В себестоимость моих работ не входит затраты на рекламу, содержание сайтов и прочее, поэтому Вы получаете качественную работу за приемлемую цену!
89805628352 Руслан.
Звоните, всегда придем к общему решению
От 800 руб. за квадратный метр (чем больше объем тем меньше цена)
Скидка на пиломатериал. 7500 р. за куб. Дешевле вряд ли найдете (материал первосортный )
Опыт работы 10 лет.
Замер и составление сметы бесплатно
Пенсионерам будет представлена скидка
В себестоимость моих работ не входит затраты на рекламу, содержание сайтов и прочее, поэтому Вы получаете качественную работу за приемлемую цену!
89805628352 Руслан.
Звоните, всегда придем к общему решению
6 сообщений • Страница 1 из 1
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