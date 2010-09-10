Сообщение Ruselikhanov89 » Сегодня, 02:25

Кровельные работы в Рязани и Рязанской области

От 800 руб. за квадратный метр (чем больше объем тем меньше цена)

Скидка на пиломатериал. 7500 р. за куб. Дешевле вряд ли найдете (материал первосортный )

Опыт работы 10 лет.

Замер и составление сметы бесплатно

Пенсионерам будет представлена скидка

В себестоимость моих работ не входит затраты на рекламу, содержание сайтов и прочее, поэтому Вы получаете качественную работу за приемлемую цену!

89805628352 Руслан.

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