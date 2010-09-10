Ремонт и строительство в Рязани

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Ruselikhanov89
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 11:36

Ремонт и строительство в Рязани

Сообщение Ruselikhanov89 » 06 июл 2019, 11:12

Строительная бригада без посредничества!

Монтаж cэндвич-панeлей. 
Блaгoустpойcтвo. 
Рабoтаем с ПBX - крoвлeй, гибкoй чеpепицeй и пpoчими матеpиалaми. 
Moнтаж вентилиpуeмых фaсaдoв любой слoжнocти. 
Уcтрoйcтво, фундaмeнтoв, бeтoнной cтяжки пoлoв. 
Строительство заборов, бань, беседок, складов гаражей и прочих сооружений.

Выполняем как промышленные объемы работ, так и работы в области коттеджного строительства.

У нас:
профессиональное оборудование
квалифицированный состав 
гарантия качества 
Сэкономить на цене сохранив качество
Выполняем работы ответственно и в короткие сроки!

Имеется своя пилорама в области, а значит выгодная цена на пиломатериал

Звоните! 89805628342 Руслан
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Ruselikhanov89
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 11:36

Re: Ремонт и строительство в Рязани

Сообщение Ruselikhanov89 » 06 июл 2019, 11:18

Пилорама находится в шиловском районе Рязанской области. Цена за куб первосортного материала 7500р. Не горельник, не сухостой и не простреленный кароедом
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Ruselikhanov89
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 11:36

Re: Ремонт и строительство в Рязани

Сообщение Ruselikhanov89 » 06 июл 2019, 11:36

Замер и выезд естественно бесплатно.
Пенсионерам будет скидка.
Инструмент весь свой.
Стаж работы более 10 лет.
Звоните ! Всегда придем к общему решению
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Ruselikhanov89
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 11:36

Re: Ремонт и строительство в Рязани

Сообщение Ruselikhanov89 » 06 июл 2019, 15:56

89805628352 номер для звонков (Руслан)
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Ruselikhanov89
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 11:36

Re: Ремонт и строительство в Рязани

Сообщение Ruselikhanov89 » 08 июл 2019, 09:30

Примеры работ будут здесь (по позже дополню по всем направлениям) Инстаграм: krovelshik62

Также можете писать в WApp 89805628352
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Ruselikhanov89
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 11:36

Re: Ремонт и строительство в Рязани

Сообщение Ruselikhanov89 » Сегодня, 02:25

Кровельные работы в Рязани и Рязанской области
От 800 руб. за квадратный метр (чем больше объем тем меньше цена)
Скидка на пиломатериал. 7500 р. за куб. Дешевле вряд ли найдете (материал первосортный )
Опыт работы 10 лет.
Замер и составление сметы бесплатно
Пенсионерам будет представлена скидка
В себестоимость моих работ не входит затраты на рекламу, содержание сайтов и прочее, поэтому Вы получаете качественную работу за приемлемую цену!
89805628352 Руслан.
Звоните, всегда придем к общему решению
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Вячеслаа82
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 12:19

Re: Ремонт и строительство в Рязани

Сообщение Вячеслаа82 » Сегодня, 12:31

Можно фото пиломатериала посмотреть? На вайбер или вац. Цена вкусная интересно качество посмотреть
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Ruselikhanov89
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 11:36

Re: Ремонт и строительство в Рязани

Сообщение Ruselikhanov89 » 30 минут назад

Конечно можно! Никак не могу разобраться, иначе выставил бы фотографии здесь, по позже возможно разберусь) Пришлите сообщение на номер 89805628352 WApp и я Вам вышлю фото , да ещё процесс заготовки покажу )
Цена действительно вкусная и на лес это никак не влияет. Не горельник , не сухостой, без дыр от кароедов. Пилю на 80% под свои работы, пилорама не основной хлеб , поэтому не забираю цены, а по качеству он даже лучше тем, что всегда свежий лес ибо не вагоны отправляю

В общем, пишите на WApp или звоните 89805628352
Руслан
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