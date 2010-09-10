Сообщение Ruselikhanov89 » 30 минут назад

Конечно можно! Никак не могу разобраться, иначе выставил бы фотографии здесь, по позже возможно разберусь) Пришлите сообщение на номер 89805628352 WApp и я Вам вышлю фото , да ещё процесс заготовки покажу )

Цена действительно вкусная и на лес это никак не влияет. Не горельник , не сухостой, без дыр от кароедов. Пилю на 80% под свои работы, пилорама не основной хлеб , поэтому не забираю цены, а по качеству он даже лучше тем, что всегда свежий лес ибо не вагоны отправляю



В общем, пишите на WApp или звоните 89805628352

Руслан