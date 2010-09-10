Ремонт и строительство в Рязани
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 05 июл 2019, 11:36
Ремонт и строительство в Рязани
Строительная бригада без посредничества!
Монтаж cэндвич-панeлей.
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Moнтаж вентилиpуeмых фaсaдoв любой слoжнocти.
Уcтрoйcтво, фундaмeнтoв, бeтoнной cтяжки пoлoв.
Строительство заборов, бань, беседок, складов гаражей и прочих сооружений.
Выполняем как промышленные объемы работ, так и работы в области коттеджного строительства.
У нас:
профессиональное оборудование
квалифицированный состав
гарантия качества
Сэкономить на цене сохранив качество
Выполняем работы ответственно и в короткие сроки!
Имеется своя пилорама в области, а значит выгодная цена на пиломатериал
Звоните! 89805628342 Руслан
Монтаж cэндвич-панeлей.
Блaгoустpойcтвo.
Рабoтаем с ПBX - крoвлeй, гибкoй чеpепицeй и пpoчими матеpиалaми.
Moнтаж вентилиpуeмых фaсaдoв любой слoжнocти.
Уcтрoйcтво, фундaмeнтoв, бeтoнной cтяжки пoлoв.
Строительство заборов, бань, беседок, складов гаражей и прочих сооружений.
Выполняем как промышленные объемы работ, так и работы в области коттеджного строительства.
У нас:
профессиональное оборудование
квалифицированный состав
гарантия качества
Сэкономить на цене сохранив качество
Выполняем работы ответственно и в короткие сроки!
Имеется своя пилорама в области, а значит выгодная цена на пиломатериал
Звоните! 89805628342 Руслан
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 05 июл 2019, 11:36
Re: Ремонт и строительство в Рязани
Пилорама находится в шиловском районе Рязанской области. Цена за куб первосортного материала 7500р. Не горельник, не сухостой и не простреленный кароедом
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 05 июл 2019, 11:36
Re: Ремонт и строительство в Рязани
Замер и выезд естественно бесплатно.
Пенсионерам будет скидка.
Инструмент весь свой.
Стаж работы более 10 лет.
Звоните ! Всегда придем к общему решению
Пенсионерам будет скидка.
Инструмент весь свой.
Стаж работы более 10 лет.
Звоните ! Всегда придем к общему решению
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 05 июл 2019, 11:36
Re: Ремонт и строительство в Рязани
89805628352 номер для звонков (Руслан)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 05 июл 2019, 11:36
Re: Ремонт и строительство в Рязани
Примеры работ будут здесь (по позже дополню по всем направлениям) Инстаграм: krovelshik62
Также можете писать в WApp 89805628352
Также можете писать в WApp 89805628352
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 05 июл 2019, 11:36
Re: Ремонт и строительство в Рязани
Кровельные работы в Рязани и Рязанской области
От 800 руб. за квадратный метр (чем больше объем тем меньше цена)
Скидка на пиломатериал. 7500 р. за куб. Дешевле вряд ли найдете (материал первосортный )
Опыт работы 10 лет.
Замер и составление сметы бесплатно
Пенсионерам будет представлена скидка
В себестоимость моих работ не входит затраты на рекламу, содержание сайтов и прочее, поэтому Вы получаете качественную работу за приемлемую цену!
89805628352 Руслан.
Звоните, всегда придем к общему решению
От 800 руб. за квадратный метр (чем больше объем тем меньше цена)
Скидка на пиломатериал. 7500 р. за куб. Дешевле вряд ли найдете (материал первосортный )
Опыт работы 10 лет.
Замер и составление сметы бесплатно
Пенсионерам будет представлена скидка
В себестоимость моих работ не входит затраты на рекламу, содержание сайтов и прочее, поэтому Вы получаете качественную работу за приемлемую цену!
89805628352 Руслан.
Звоните, всегда придем к общему решению
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 13 июл 2019, 12:19
Re: Ремонт и строительство в Рязани
Можно фото пиломатериала посмотреть? На вайбер или вац. Цена вкусная интересно качество посмотреть
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 05 июл 2019, 11:36
Re: Ремонт и строительство в Рязани
Конечно можно! Никак не могу разобраться, иначе выставил бы фотографии здесь, по позже возможно разберусь) Пришлите сообщение на номер 89805628352 WApp и я Вам вышлю фото , да ещё процесс заготовки покажу )
Цена действительно вкусная и на лес это никак не влияет. Не горельник , не сухостой, без дыр от кароедов. Пилю на 80% под свои работы, пилорама не основной хлеб , поэтому не забираю цены, а по качеству он даже лучше тем, что всегда свежий лес ибо не вагоны отправляю
В общем, пишите на WApp или звоните 89805628352
Руслан
Цена действительно вкусная и на лес это никак не влияет. Не горельник , не сухостой, без дыр от кароедов. Пилю на 80% под свои работы, пилорама не основной хлеб , поэтому не забираю цены, а по качеству он даже лучше тем, что всегда свежий лес ибо не вагоны отправляю
В общем, пишите на WApp или звоните 89805628352
Руслан
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 05 июл 2019, 11:36
Re: Ремонт и строительство в Рязани
Планируем с вами сотрудничать, но ищем профессионалов и есть объемы. На данный момент будем осуществлять покупку сыпучих материалов и в частности нужны специалисты в работе с абразивным порошком https://russand.ru/products/abrazivnyj-poroshok/, который будем строго заказывать здесь из-за актуальной стоимости и высоких характеристик в качестве. Отпишите свое мнение по поводу материала и сможете ли вы выполнить работу. Заранее спасибо.
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