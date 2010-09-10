Пищевые красители
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Пищевые красители
Привет, меня всегда привлекала идея бизнеса а именно производство пищевых красителей так что я решил заняться изготовлением продуктов питания,скажите,где в Санкт Петербурге я могу их покупать ?
Re: Пищевые красители
Сочувствую вам, никогда еще не сталкивался с такой проблемой, поэтому даже не знаю что вам посоветовать.
Re: Пищевые красители
Привет, у меня мой брат занимается тоже своим бизнесом и производит продукцию питания так что ему конечно же тоже необходимо было где то закупать пищевую химию для производства,все он покупает в этой компании https://biokhim.com выбор у них довольно не плохой да и по ценам я не скажу что дорого потому как конечно же нужно будет покупать партиями что выходит не сильно дорого.
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