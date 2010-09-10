Отдых для ребенка
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Отдых для ребенка
Всем привет, в общем то хотим отправить на несколько недель своего ребенка в какой-нибудь лагерь, в первую очередь чтобы он отдохнул и познакомился с новыми друзьями, во вторых что бы мы с девушкой отдохнули, но вот в какой лагерь его отправить мы не знаем, поэтому нам нужен ваш совет, спасибо.
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