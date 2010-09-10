Отдых для ребенка

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Отдых для ребенка

Сообщение BlackFury » Сегодня, 11:35

Всем привет, в общем то хотим отправить на несколько недель своего ребенка в какой-нибудь лагерь, в первую очередь чтобы он отдохнул и познакомился с новыми друзьями, во вторых что бы мы с девушкой отдохнули, но вот в какой лагерь его отправить мы не знаем, поэтому нам нужен ваш совет, спасибо.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Отдых для ребенка

Сообщение Noone » Сегодня, 15:47

Вряд ли вам тут подскажут быстро, может вам лучше зайти на форум Ярсук, там как раз знающие люди по вашему вопросу. Удачи!
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